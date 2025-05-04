Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Keşan Şubesi'nin olağan genel kurulu sonrası yeni başkanını seçti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Keşan Şubesi'nin olağan genel kurulu, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Tek liste ile gidilen seçimde, divan başkanlığına Av. Türkay Gümülcineli, katip üyeliklere İspat Cami Mahalle Muhtarı Yusuf Uzdilli ve Fatma Hasan Çirozlar getirildi.

Derneğin faaliyet raporu Yusuf Uzdilli tarafından okundu. Hesap raporu ise, denetim kurulu Yakup Balcı'nın katılamaması nedeniyle, Oktay Gümülcineli tarafından okundu.

Kongrede okunan toplam tahmini bütçe 300 bin lira kabul edildi.

Kongrenin ardından basına açıklama yapan Mütfüoüğlu şunları söyledi.

“Bugün Keşan Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapılan Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Keşan Şubesi Olağanüstü Genel Kurulu sonrası BTTDD Keşan Şubesi Başkanlığına oy birliği ile seçilmiş bulunuyorum.

Öncelikle genel kurulumuz için kapılarını bizlere açmış olan Keşan Sanayi ve Ticaret Odası Başkanımız Sayın İsmail Şapçı'ya, Yönetim Kurulunda birlikte çalışacağımız; Sayın İsmail Şapçı, Sayın Selen Beyli, Sayın Türkay Gümülcineli, Sayın Yakup Balcı, Sayın Nedim İşlek ve Sayın Cem İrcan'a , Rahmet ve saygı ile andığım Dr.Sadık Ahmet'in çok kıymetli eşi , Onursal Genel Başkanımız Sayın Işık Sadık Ahmet Annemize, Genel Kurulumuza katılarak destek olan BTTDD Genel Başkanı Sayın Hasan Küçük ve Teşkilat Başkanı Sayın Batuhan Kaşifoğlu'na, Keşan Şubesi kurucu Başkanımız , değerli büyüğümüz Sayın İsmail Beyli ve önceki dönem başkanımız kıymetli Arkadaşım Sayın Ayhan Beyli'ye, İpsala Belediye Meclis Üyesi değerli Abim Sayın Mehmet Hüseyin'e, İspat cami Mahalle Muhtarımız Sayın Yusuf Uzdilli'ye, Keşan , Malkara,İpsala ve Enez 'den gelerek genel kurulumuzu onurlandıran ve desteğini veren kıymetli hemşerilerimize, Genel kurulumuzu takip eden Keşan basınımızın değerli temsilcileri Sayın Ömer Çakıcı ve Necdet Uybaş'a ayrı ayrı teşekkürlerimi iletirim.” ifaedlerine yer verdi.