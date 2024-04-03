İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Başkanlığı, bu yıl havaların erkenden ısınmasıyla birlikte sivrisinek ilaçlama çalışmalarını artırdı. Vektörle mücadele çalışmalarını yılın 12 ayına yayan Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında sivrisineklerin azalmasıyla sahadaki ekiplerin bir kısmını haşere ve kemirgenlerle mücadeleye kaydırıyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Hıfzıssıhha Şube Müdürlüğü Vektörlerle Mücadele Birimi İstanbul’da sivrisinek, karasinek, kene, fare, hamamböceği gibi vektörlerle mücadele çalışmalarını, 182 ekip ve 611 personelle 12 ay boyunca kesintisiz olarak devam ettiriyor.

Sağlık Dairesi Başkanlığı, bu yıl havaların erken ısınmasıyla birlikte vektörle (sivrisinek ve türevleri) mücadele çalışmalarına tüm ekiplerini yönlendirdi.

Vektörlerle mücadele çalışmalarını ortak akıl ve bilimin ışığında İBB Vektörlerle Mücadele Bilim Kurulu ile birlikte yürütülüyor.

DRONLA TESPİT EDİLİYOR

Büyükşehir Belediyei ekipleri, Aedes mücadelesinde etkinliği kanıtlanmış olan Wals sistemli araçları geçen sene kullanmaya başlamıştı.

Aedes Asya Kaplan sivrisineğine karşı ilk kez geçen sene kullandığı bu araçlarla, geniş alanların ilaçlanması ve tespit edilemeyen üreme kaynaklarına biyosidal ürünlerin ulaşmasını sağlıyor. Saha ekiplerine güç veren Wals uygulaması bu yılda kullanılmaya devam edecek.