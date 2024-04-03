Uluslararası Çocuk Kitapları Günü olan 2 Nisan’da oynanan Anadolu Efes – Aliağa Petkimspor maçına kitap getiren basketbolseverler karşılaşmayı ücretsiz izlediler.İZMİR (İGFA) - Anadolu Efes Spor Kulübü ile Anadolu Vakfı’nın 2014 yılından bu yana birlikte düzenlediği ve bugüne kadar on binlerce ihtiyaç sahibi öğrencinin eğitim hayatlarına katkı sağlamak ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla Kütüphaneler Haftası kapsamında gerçekleştirilen “Bir Kitap da Sen Getir” kampanyası, Aliağa Petkimspor maçıyla 8. kez hayata geçirildi.

Maç öncesinde oyuncular ve maskotlar birbirilerine kitap hediye ettiler.

Anadolu Vakfı’nın desteğiyle 8'inci kez gerçekleştirilen “Bir Kitap da Sen Getir” projesi kapsamında iki takım maç öncesinde alkışlarla kampanyaya kitapları ile destek verdiler.

Anadolu Efes’in maskotu Çaylak ve Aliağa Petkim maskotu Enerji de proje kapsamında birbirlerine çocuk kitapları hediye ederek keyifli anların ortaya çıkmasını sağladılar.

TOPLANAN KİTAPLAR İHTİYAÇ SAHİBİ OKULLARA GÖNDERİLECEK

Her yıl Kütüphaneler Haftası’nda başlayan “Bir Kitap da Sen Getir” kampanyası kapsamında eğitim destekçisi basketbolseverlerin bağışladığı kitaplar, tasnif sürecinin ardından Anadolu Vakfı’nın belirleyeceği ihtiyaç sahibi okullara gönderileceği kaydedildi.

Hatırlanacağı gibi bugüne kadar Adana’dan Ağrı’ya, Kastamonu’dan Ankara’ya, Manisa’dan Şanlıurfa’ya kadar farklı illerdeki okullara kitap bağışı yapılması sağlanan kampanya kapsamında 2023 yılında toplanan kitaplar da deprem felaketinden etkilenen bölgelerdeki okullara destek olunmasını için gönderilmişti.