İzmir Bornova Belediyesi ile İzmir Goethe Enstitüsü arasındaki iş birliklerini güçlendirmek ve geliştirmek amacıyla Dramalılar Köşkü’nde önemli bir toplantı gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - Toplantıya Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İzmir Goethe Enstitüsü Müdürü Dr. Anne Schönhagen’in yanı sıra belediye bürokratları ile Goethe Enstitüsü yetkilileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan İzmir Goethe Enstitüsü Müdürü Dr. Anne Schönhagen, kurumun İzmir’deki kültürel, sanatsal ve dil alanındaki çalışmalarını aktardı. Bornova Belediyesi’nin uluslararası iş birliklerine açık ve yaratıcı yaklaşımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BAŞKAN EŞKİ: “HEPİMİZİN MUTLAKA BİR ALMAN YAKINI VARDIR”

Toplantıda konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Türkler ve Almanlar arasındaki kültürel bağların tarihi ve güçlü bir temele dayandığını belirterek, “Bizim kuşak iyi bilir; ya Almanya’ya çalışmaya giden bir yakınımız, ya da Almanya’da doğmuş bir akrabamız mutlaka vardır. Bu sadece bir ekonomik göç hikayesi değil; iki halk arasında kurulan insani bir bağdır. Bornova Belediyesi olarak biz de bu bağı kültür, sanat ve eğitim yoluyla daha da güçlendirmek istiyoruz.” dedi.

“HER TÜRLÜ İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ”

Başkan Eşki konuşmasında, “Dış İlişkiler Müdürlüğümüzden Ar-Ge Müdürlüğümüze, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzden Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüze, Müze Müdürlüğümüzden Tiyatro Müdürlüğümüze kadar tüm birimlerimiz; yenilikçi yaklaşımları, güçlü kurumsal yapıları ve batıya dönük vizyonlarıyla uluslararası iş birliklerine hazır. Goethe Enstitüsü ile birlikte gençlere, kadınlara ve sanata dokunan projeleri birlikte hayata geçirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplantının sonunda Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İzmir Goethe Enstitüsü Müdürü Dr. Anne Schönhagen’e ve heyetine Homeros büstü hediye etti.