Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Başiskele Su Sporları Eğitim Merkezi’nin açılışında önemli mesajlar verdi. Yeni hizmete alınan merkezin çok güzel olduğuna vurgu yapan Başkan Büyükakın, şehrin sporun başkent olduğunu söyledi. Dalgıçlar su altındaki dev Türk Bayrağı ile protokolü selamladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin su sporlarında öncü bir il olmasının önünü açan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, şehri denizle bütünleştirme vizyonunu ön planda tutarak Körfez’i uluslararası su sporları yarışmalarına ev sahipliği yapan bir merkez haline getirmeyi amaçlıyor.

Su sporlarını Kocaeli genelinde yaygınlaştırmaya önem veren Başkan Büyükakın, bu kapsamda Başiskele Su Sporları Eğitim Merkezi’nin açılış kurdelesini 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda keserek, gençlere bayram hediyesi verdi.

Su sporları festivali ile gerçekleştirilen merkezin açılış törenine Başkan Büyükakın’ın yanı sıra; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, siyasi parti temsilcileri ile Kocaeli’de bulunan yelken ve kürek kulüplerinin sporcuları katıldı.

TESİS TAM DONANIMLI OLARAK İNŞA EDİLDİ

Kocaeli'de 2019’dan bugüne kadar 286 ulusal, uluslararası ve yerel düzeyde organizasyon yapıldığını anımsatan Başkan Büyükakın, su sporları alanında ise toplam 78 tane organizasyon yapıldığını, organizasyonların çokluğunun Kocaeli'deki sporcuların başarısı açısından ayrı bir anlam ifade ettiğini söyledi.

Başiskele Su Sporları Eğitim Merkezi toplam 2 bin 109 metrekarelik alanda hizmet vereceğine dikkati çeken Başkan Büyükakın, tesis içerisinde kapalı kürek ve kano kayıkhanesi, kapalı yelken kayıkhanesi, 4 soyunma odası, 7 kulüp odası, 1 kafeterya, 1 spor salonu, 2 mescit, 2 WC ve 1 derslik bulunduğunu, tesiste Kocaeli'de faaliyet gösteren su sporları kulüplerinin yanında Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü kano, kürek ve yelken branşlarında faaliyet göstereceğini duyurdu.

Daha sonra dalgıçlar su altındaki dev Türk Bayrağı’nı çıkararak protokolü selamladı.

Festival kapsamında alanda deniz kanosu, deniz küreği, dragon boat, plaj voleybolu, halat çekme, dev jenga, penaltı yarışması, kürek ergometre deneyimi ve su savaşları gibi etkinlikler düzenlendi.