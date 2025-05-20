Hava sıcaklıklarında bölgesel farklılıklar öngörülüyor. Batı Karadeniz’de sıcaklıklar 2 ila 4 derece düşerken, İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Karadeniz’de 3 ila 5 derece artış bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Mayıs Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye’nin kuzey ve iç kesimlerinde hava durumu hareketli geçecek. Batı Karadeniz, Bilecik, Sakarya, Adana, Osmaniye, Amasya, Kars ve Ardahan çevreleri ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ülkenin diğer bölgelerinde ise hava az bulutlu ve açık olacak.

Hava sıcaklığının, Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'de 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Batı Karadeniz'in doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, öğle saatlerinde Batı Karadeniz'in doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.