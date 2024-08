İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Karşıyaka’nın Yamanlar Bölgesi’nde başlayan ve Çiğli’yi de etkisi altına alan yangın sonrasında yangından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunduİZMİR (İGFA) - İzmir'in Çiğli ilçesidne Evka 6 ve Yakakent mahallelerindeki incelemeler sırasında bölgede yaşayan vatandaşlar ve site yöneticileri ile görüşen Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileterek, kendilerine gereken desteğin sağlanacağını söyledi.

Başkan Yıldız, “Oldukça endişeli birkaç gün geçirdik. İlçemizde yangından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunduk. Üzerimize düşen ne varsa yapacağız” dedi.

Yangın sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve beraberindeki heyet de Başkan Yıldız’ı yalnız bırakmadı. Milletvekilleri yaraların sarılması noktasında gerekli desteği vereceklerinin sözünü verdiler.

BAŞKAN YILDIZ: “YARALARIMIZI BİRLİKTE SARACAĞIZ”

Yangın sonrası karşılaştığı manzara karşısında oldukça üzüntülü anlar yaşayan Başkan Yıldız, “Ne yazık ki üç gündür ciğerlerimiz yanıyor. Her an vatandaşlarımızı yangınlar konusunda dikkatli olmaya davet ettik fakat görüyorum ki uyarılar yeterli olmuyor. İzmir’in dağlarını ne yazık ki alevler esir almıştı. Maalesef dün yangın ilçemizi de etkisi altına alarak, hemşehrilerimizin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. İtfaiye ekipleri, belediye ekiplerimiz, Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediye ekiplerinin uzun uğraşları sonrası yangın kontrol altına alındı. Bu ilçemiz için oldukça sevindirici bir durum olsa da, ormanlarımız, can dostlarımız ve binlerce vatandaşlarımız bu durumdan oldukça olumsuz bir şekilde etkilendi. Onlarca can dostumuzu tahliye ettik ama bazı vatandaşlarımız evsiz barksız kaldı. Oksijen kaynağımız gözlerimizin önünde yok oldu. Kimsenin mağdur olmaması için yangın sonrasında da ne gerekiyorsa yapacağız. Yanan ormanlık alanların yeniden yeşillendirilmesi ve can dostlarımız için güvenilir yaşam alanları oluşturulması noktasında destek olacağız. Çiğli Belediyesi bünyesinde yer alan su tankerlerimiz ilk günden bu yana söndürme çalışmalarına destek oldu. Veterinerlik İşleri Müdürlüğümüz de keza aynı şekilde dün can dostlarımızı bölgeden tahliye etti. Kendilerine bu özverili çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızla konuştuk ve onlara her zaman yanlarında olacağımızın sözünü verdik. Bizleri bu süreçte yalnız bırakmayan genel başkan yardımcımız, milletvekillerimiz ve il başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tüm İzmir’e bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.