İzmir'de Çiğli Belediyesi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Farkındalık Günü nedeniyle düzenlenen söyleşide kadına yönelik şiddetin toplumsal etkileri ve bu sorunun çözümüne yönelik atılması gereken adımlar ele alındı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde yerel belediyeden Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Farkındalık söyleşisi düzenlendi.

Atilla İlhan Salonu’nda düzenlenen etkinlik, şiddet nedeniyle hayatını kaybeden kadınlara yönelik 1 dakikalık saygı duruşu ile başladı. Sosyolog Şimal Karabulut Kaçar ve Avukat Deniz Seyrek Tütüncübaşı’nın konuşmacı olduğu söyleşiye Başkan Yıldız’ın eşi Gamze Yıldız, meclis üyeleri ve muhtarlar ve çok sayıda dinleyici katıldı.

Her an kadınların yanında olduklarını ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “İstanbul Sözleşmesi genişletilerek hızla geri getirilmesi çok önemli. Artan kadın cinayetleri ve şiddeti ortadan kaldırmak için gereken her şeyi yapmaya hazırım, hatta bu uğurda gövdemi koyarım” dedi.

Başkan Yıldız, daha çok kadının siyasette olmasını dilediğini belirterek, "Umarım gerçekleşecek kongrelerde Çiğli’de bir kadın ilçe başkanı olur. Bugüne kadar kadınların siyasette önünün açılmasını kimse benim kadar arzu etmemiştir. Kadınlar güçlüdür; umarım çok daha fazla kadın milletvekilleri ve bakanlarımız olur. Kadınlar isterse dünya değişir" ifadelerini kullandı.

Daha sonra kadına söz alan Sosyolog Şimal Karabulut Kaçar, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün kadınlara yönelik hizmetlerinden söz etti. Şiddetin sebep ve çözümleri noktasında da değinen Sosyolog Kaçar, dinleyicileri şiddet türleri hakkında bilgilendirdi.

Fiziksel, psikolojik, ekonomik, cinsel, dijital, flört, ısrarlı takip birer şiddet çeşidi olduğuna vurgu yapan Kaçar, verilere bakıldığında 2014 yılında İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlüğe girmesi ile kadın cinayetlerinde bir azalma olduğunu gördüklerini belirterek, "Yani bu sözleşme tam işe yarayacakken kaldırıldı ve 2024 yılı verilerine baktığımızda ne yazık ki rakamlar çok üzücü noktalara geldi” dedi