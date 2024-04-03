Güzelbahçe’de yaşanan kısa süreli mazbata krizinden sonra yeni hâkimenin atanmasıyla Mustafa Günay’ın mazbatası verildi.İZMİR (İGFA) - 31 Martta Güzelbahçe Belediye Başkanı seçilen Mustafa Günay, Güzelbahçe’de yaşanan mazbata krizinden sonra yeni hakimenin atanmasıyla mazbatasını aldı.

Mazbata törenine CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Güzelbahçeliler ve partililer katıldı. Günay, ‘Ufak bir tatsızlık yaşandı, yeni hakimemizin gelmesiyle tatlıya bağladık” diye konuştu.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Seçimlere büyük emek verdik, çalıştık ve başardık. Örgütümüz kapı kapı ev ev gezdi. Her bir Güzelbahçeliye ulaşıp kendimizi anlattık. Bu kadar emek ve çaba sonucunda seçimi kazandık. Bu süreçte kapı kapı gezen kadın kollarımıza ve gönüllülerimize, gece gündüz demeden bayrak asan, bildiri dağıtan gençlik kollarımıza, İlçe Başkanımız Devrim Seyrek ve yönetimine, seçime ve sandığa sahip çıkan tüm Güzelbahçelilere teşekkür ediyorum. Artık 38 bin Güzelbahçelinin Belediye Başkanıyım. Seçim bitti şimdi çalışma zamanı” diye konuştu.

Mazbata töreninden sonra Başkan Günay, hâkime hanıma ve müdüre çiçek taktimin de bulundu. Böylelikle Güzelbahçe’de kriz tatlıya bağlanmış oldu.