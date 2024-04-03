Görevi devralan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, ilk iş olarak Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nda birimleri ziyaret etti. Büyükşehir personeliyle tek tek selamlaşan Başkan Zeyrek, personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.MANİSA (İGFA) - Tarihi bir başarıya imza atarak, Manisalıların çok büyük bir desteğiyle Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen Mimar Ferdi Zeyrek, resmen göreve başladı.

Görevi devralan Başkan Ferdi Zeyrek, ilk iş olarak Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nda personeli ziyaret etti. Başkan Zeyrek’e, CHP Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de eşlik etti.

Büyükşehir Belediyesi personeliyle tek tek tokalaşan Başkan Zeyrek, çalışmalarında kolaylıklar dileyerek, hep birlikte Manisa’ya güzel hizmetler yapacaklarını belirtti.