Muğla Büyükşehir Belediyesi, 29 Nisan Dünya Dans Günü’nüözel bir etkinlikle kutladı.Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘Bi Dünya Dans’ adlı gösteri izleyicilere keyifli bir akşam yaşattı.MUĞLA (İGFA) - Dünya Dans Günü’nde Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Bale-Türk Halk Dansları Bölümü ve Modern Dans Topluluğu’nun sahnelediği“Bi Dünya Dans” adlı gösteri, izleyicilere sanat dolu bir akşam yaşattı.

Dünya Dans Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen gösteri, Yıldız Kenter Sahnesi’nde gerçekleşti. Etkinlik, Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın canlı müzikleri eşliğinde sahnelendi.

Gösteride, farklı coğrafyaların kültürel dokusunu yansıtan halk danslarından modern yorumlara, klasik baleden çağdaş koreografilere kadar pek çok dans türü bir araya geldi. Sanatseverleri büyüleyen bu özel gece, dansın evrensel dilini Muğlalılarla buluşturdu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kültür-sanat alanındaki çalışmalarının önemli bir parçası olan bu gösteri, dansın birleştirici gücünü sahneye taşırken, konservatuvar öğrencilerine de yeteneklerini sergileme fırsatı sundu.