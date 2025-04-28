İzmir Büyükşehir Belediyesi şehrin en önemli çevre yatırımlarından birini tamamlayarak hizmete açtı.İZMİR (İGFA) - İzmir Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin kapasitesini yüzde 36 artırarak Körfez’in temizleme sürecini hızlandıracak 4. fazın açılışı binlerce İzmirlinin katıldığı görkemli bir törenle yapıldı. 1 milyar liralık yatırımla Türkiye’nin en büyük atık su arıtma tesisi unvanına tekrar kavuşan tesisin açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Körfez temizlenene kadar durmayacağız. Bizler konuşan değil yapan tarafta olacağız. Konuşan, şovlar yapan başkaları olacak, iş yapan biz olacağız. Bize çok çalışmak yakışır” dedi.

Törendeki konuşmasına “Bizim en büyük gücümüz birlik ve beraberlik içerisinde olmamızdan geliyor. İzmir’in İzmir’i savunan bir ordusu var. Mustafa Kemal’i savunan bir ordusu var” diyerek başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, çok büyük bir onur ve gurur yaşadıklarını söyledi.

Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 4. fazının göreve geldiklerinde henüz başlangıç aşamasında olduğunu dile getiren Başkan Tugay, “Bürokratlarımız, İZSU’daki çalışma arkadaşlarımızla bir an önce 4. fazı bitirmek için çalıştık. Henüz başlangıç aşamalarında olan üniteyi tamamladık. Tesisimiz bu fazla birlikte Türkiye’nin en büyük arıtma tesisi olarak kentimize hizmet edecek. İzmir’e hayırlı olsun. Böyle güzel anlarda içimizde bir buruklukla birlikte bu anları yaşıyoruz. İSKİ Genel Müdürü’müzle karşılıklı iş birliklerimiz vardı ancak iki gün önce gözaltına alındılar ve hüznümüzü daha da katladılar. Böyle anlarda unutmadığımızı ifade etmek adına ben de Ekrem İmamoğlu'na, cezaevinde tutulan belediye başkanlarımıza, İSKİ Genel Müdürü gibi bürokratlarımıza buradan selam söylemek isterim. Hepsini saygı ve sevgiyle selamlıyorum” şeklinde konuştu.

“BİZE ÇOK ÇALIŞMAK YAKIŞIR”

Körfez’i temizlemek için ellerindeki bütün imkanlarla mücadele ettiklerini aktaran Başkan Tugay, “Şu an 7 gemi ile tarama yapıyoruz. Yakında daha fazlası da gelecek. En kısa zamana 4 milyon ton çamuru dipten temizlemiş olacağız. Yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarla Körfez temizlenene kadar durmayacağız. Bilinmeli ki; İzmir’e biz ne olursa olsun sahip çıkacağız. Sevgiyle, saygıyla bu kentin yetiştirdiği evlatlar olarak sahip çıkacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Bizler konuşan değil yapan tarafta olacağız. Konuşan, şovlar yapan başkaları olacak, iş yapan biz olacağız, bundan şüpheniz olmasın. Hayatım boyunca elde ettiğim tüm başarılarımı emeğim ve çalışarak elde ettim. Böyle bir belediye başkanınız var. Bu şehrin evladı olarak yaptım bunu. Ailemden, arkadaşlarımdan, bu ülkenin güzel insanlarından çok çalışanların karşısında hiçbir gücün duramayacağını gördüm ve öğrendim. İşte bu yüzden hiç durmayacağız, çalışmaya devam edeceğiz. İzmir, kendi evlatlarımızın geleceği, halkımızın umudu, İzmir’imizin geleceği için çalışacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi bizim yalnızca bir tek şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak” diye konuştu.

“5. FAZIN AÇILIŞINI BİRLİKTE YAPACAĞIZ”

“Bu zor günleri çalışarak her şeyin çok daha güzel olacağı günlere dönüştüreceğiz” diyen Başkan Cemil Tugay, şöyle devam etti: “Bizim sloganımız şu; bize çok çalışmak yakışır. Bu anlamlı günde bizimle olan tüm dostlarımıza, konuklarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde kurduğumuz 4. fazın hayırlı olmasını diliyorum. 5. fazın açılışını da inşallah hep beraber yapmayı diliyorum”.

“İZMİRLİLERİN YAPTIĞI GİBİ MÜCADELE EDECEĞİZ”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in selamlarını ileterek konuşmasına başlayan çevre mühendisi, CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Bozoğlu, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu üzerinden yürütülen sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul’un yaşadığı sorunların İzmir’dekiyle benzerlik taşıdığını aktaran Bozoğlu, “Körfez’deki yaşanan süreçle bağlantılı bir süreç yaşıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü risk var diyor, TOKİ oralara binalar yapıyor. Bir tarafta bilim var öbür tarafta beton, ölüm, susuzluk var. Bir tane ağacın gölgesine muhtaç kalacak duruma getiren bir anlayış var. Bu ülkeyi kim yönetiyor? Bu kararları kim alıyor? Seçilmiş bir belediye başkanı, meclis üyesi İstanbul’un muhafızı olmaya çalışırken diğer taraftan atanmış biri karar alıyor. Bu ülkeyi seçilmişler mi atanmışlar mı yönetiyor? Projeler için bütçesi hazırlanmış, kaynağı bulunmuş, milyarlarca liralık başvuruların Cumhurbaşkanlığı’nın Başkanlık Ofisi’nde bürokratların önünde bekletildiğini öğrendik. Vatandaşa temiz su çabalarımızın bekletildiğini öğrendik. İzmir Körfezi’nde siyasi şovlarla durumu kurtarmaya çalıştılar. Beklediler, sessizce ellerini ovuşturdular. Gediz Havzası’nda fabrikalar pislik atarken sustular, konuşmadılar, sessiz kaldılar. İzmir Körfezi’nin kirlenmesine göz yumdular. Adım atmadılar. Taleplerin hepsine kulak tıkadılar. Sonra siyasi şovlarını yapmaya devam ettiler. Onların derdi İzmirli değil. Onların derdi vatandaşın temiz su içmesi, Körfez’deki balık değil. Onların derdi kendi siyasi rantları. Biz onları çok iyi tanıyoruz. Tüm kesinti ve baskılara rağmen bu tür projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkan’ımıza teşekkür ediyorum. Kendisi bir doktor ve çok sakin birisi. O siyaset simsarlarının, oyuncularının tavırlarına karşın çok dirayetli durdu. Dişiyle, emeğiyle mücadelesini ortaya koydu” açıklamasında bulundu.

‘ÖZ KAYNAKLARIMIZLA TESİSİ TAMAMLADIK’

Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nin 2000’li yılarda hizmete alındığını söyleyen İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ise, “Aradan geçen 25 yıllık dönemde bir yandan tesis çalışırken diğer yandan da 4. fazın hayali kuruldu. Bugün, bu hayalin gerçekleşmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Biz, ülkemizin çok zor ekonomik zamanlardan geçtiği bir dönemde göreve geldik. Göreve gelir gelmez, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay’ın talimatıyla sıkı bir mali politika uyguladık. Tasarruf önlemlerimizi artırdık, ödeme planımızı güncelledik, yatırımlarımızın öncelikli olanlarını planladık. Bir yıl gibi kısa bir sürede bu çalışma programımızın meyvelerini almaya başladık. Tesisimizi, öz kaynaklarımızla 1 milyar liralık yatırım ile hizmete aldık. Bu kapasite, Çiğli tesisimize alanında Türkiye’nin en büyük tesisi olma özelliğini kazandırıyor. 4. faz ünitemiz tek başına yaklaşık 1 milyon kişinin atık suyunu arıtma kapasitesine sahip bir tesis oldu. Sadece 4. faz bile Türkiye’nin birçok şehrindeki arıtma tesisinden daha büyük bir arıtma tesisi özelliğine sahip. Bu tesisimizin Körfez’in temizliğinde de çok büyük bir etkisi olacak” dedi.

‘İZMİR’İN EN BÜYÜK ÜÇ ARITMA TESİSİNİ DEVREYE ALMIŞ OLACAĞIZ’

Hem denizden hem karadan yani İzmir’in dört bir yanından Körfez’in temizliği için İZSU ekiplerinin görevinin başında olduğunu ifade eden Erdoğan, “İZSU Genel Müdürlüğü olarak bir yıllık süre içinde birçok yatırıma imza attık. Türkiye’nin en büyüğü olan bu tesisimizin yanı sıra İzmir’in ikinci büyük arıtma tesisi olan Torbalı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisimizin açılışını gerçekleştirdik. İzmir’in üçüncü büyük Arıtma Tesisi olan Yazıbaşı-Ayrancılar Tesisi’nin açılışını da kısa bir süre içinde yapacağız. İZSU Genel Müdürlüğü olarak, Başkanımız Cemil Tugay’a bu çalışmalarımızı yaparken bizlere verdiği destek, gösterdiği sabır ve güven için ama en çok da fikirleri ile bizlere yön verdiği için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

İZMİR KÖRFEZİ’NİN TEMİZLENME SÜRECİNDE DEV ADIM

1 milyar liralık yatırımla Çiğli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’ne kurulan 4. faz ünitesi ile tesis günlük 216 bin metreküp yani yaklaşık 86 olimpik yüzme havuzunu dolduracak su miktarı kadar ilave kapasite kazandı. 2000’li yılların başında Büyük Kanal Projesi kapsamında inşa edilen ve metropol ilçelerin atık su arıtma ihtiyacının yüzde 96’sını karşılayan arıtma tesisinin 604 bin 800 metreküp olan günlük kapasitesi yaklaşık yüzde 36 artışla 820 bin 800 metreküpe ulaştı. Yeni ünite ile birlikte tesisin kapasitesi ve çalışma verimliliği artacak. Körfez’deki temizlenme süreci hızlanacak. 4. faz ünitesi ön çökeltim, biyofosfor havuzu, havalandırma havuzu ve son çökeltim havuzlarından oluşuyor. Tesiste ileri biyolojik olarak arıtıldıktan sonra kirlilikten arındırılan sular İzmir Körfezi’ne deşarj ediliyor. 4. Fazın devreye girmesi ile İZSU’nun 352 milyon 283 bin 875 metreküp olan yıllık arıtma kapasitesi, 431 milyon 123 bin 875 metreküpe çıkacak.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK

Daha önce, atık suların arıtılmasında lider olup, zamanla ikinciliğe düşen İzmir, 4. fazın işletime alınması ile yeniden liderliğe yükseldi. Türkiye genelinde günlük arıtılan toplam 4 milyar 631 milyon metreküp atık suyun yüzde 6,37’si İZSU tarafından arıtılıyor. İleri biyolojik yöntem ile ülke genelinde arıtılan toplam atık suların ise yüzde 12’si yine İZSU tarafından arıtılıyor. İzmir’de kent genelinde 65 adet arıtma tesisi işletiyor. Atık su arıtma tesislerinin 25’i Avrupa Birliği standartlarında arıtım yapan ileri biyolojik arıtma tesisi olarak hizmet veriyor. İzmir’de arıtma tesislerinde arıtılan atık suların yüzde 97’si ileri biyolojik arıtma yöntemi ile arıtılıyor.