İzmir'de Selçuk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından “Çiftçiler Günü Bilgi Yarışması” düzenlendi.İZMİR (İGFA) - Uluslararası Dünya Çiftçi Günü kapsamında düzenlenen etkinliğe Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Selçuk İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Acargil, İzmir Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü B. Kürşad Sevim, kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı.

Yarışmadan önce Selçuk Şahabettin Sarıdede Halk Eğitim Merkezi organizasyonunda çocuklar folklör gösterisi düzenledi.

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, yarışma ile ilgili yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin çiftçilerin bilgi ve tecrübelerini paylaşmalarını sağlarken aynı zamanda tarımın gelişmesine de katkıda bulunduğunu belirterek, "Bizim nazarımızda tüm çiftçilerimiz birincidir. Ama usulen de olsa yarışmanınkazananları olacak, kurumum ve şahsım adına ben de tüm kazananları tebrik ediyorum ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi öğrencileri ve üreticilerden oluşan izleyiciler ile gerçekleşen yarışmada birinciliği Altuğ Baktimur kazandı. Hasan Demir’in ikinci olurken; Emine Nakıf üçüncü, Göknur Güler de dördüncü oldu. Birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin TL, üçüncüye 5 bin TL, dördüncüye 3 bin TL'lik hediye çekleri verildi. Diğer 4 yarışmacı da bin 250 TL'lik hediye çeki kazandı.

Yarışma sonrası izleyicilere de yasemin çiçeği, nektarin ve biberiye fidesi dağıtıldı.