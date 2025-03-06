İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında riskli yapıların yenilenmesi, kültürel mirasın canlandırılması, afet yönetimi, yeşil alan çalışmaları, su ve kanalizasyon altyapısının yanı sıra misyon kent çalışmaları alanında örnek bir iş birliği modeli kuruluyorİZMİR (İGFA) - İki kentin belediye başkanları Dr. Cemil Tugay ve Ekrem İmamoğlu’nun bir araya gelerek üzerinde mutabık kaldığı deneyim paylaşımı ve proje ortaklığının ilk adımı ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Egeşehir Planlama iştirakleri arasında 8 Mart Cumartesi yapılacak imza töreni ile atılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi güçlü bir iş birliğine imza atıyor. İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ege Şehir Planlama ile riskli yapıların yenilenmesi, İzBB Miras ile kültürel mirasın canlandırılması, AKOM ile afet yönetimi, Ağaç AŞ ile yeşil alan çalışmaları, İZSU ile su ve kanalizasyon altyapısı, Çevre Koruma Dairesi ile misyon kent çalışmaları alanlarında bilgi, deneyim paylaşımı ve proje ortaklığı kuracağız” dedi.

İki büyükşehir belediyesinin tarihi bir nitelik taşıyan işbirliği modelinin ilk somut uygulaması ise riskli yapıların yenilenmesi alanında olacak. 8 Mart Cumartesi günü iki başkanın katılımıyla Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Egeşehir Planlama iştirakleri arasında imza töreni yapılacak.

İzmir’deki eski ve riskli yapıların, depreme dayanıklı, güvenli ve çevre dostu yapılara dönüştürülmesini amaçlayan İzmir Yenileniyor Platformu İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir AŞ’nin katkılarıyla desteklenecek. Platform, olası bir İzmir Depremi’ne karşı dayanıksız olduğu düşünülen yapıların yenilenmesi sürecinde rehberlik ve bilgi sağlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, KİPTAŞ AŞ ve EGEŞEHİR AŞ iş birliğiyle hayata geçirilen platform, yapı sahiplerine şeffaf, güvenilir ve erişilebilir bir dönüşüm süreci sunmayı hedefliyor.