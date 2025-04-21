İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dikili’de bulunan Çandarlı Sosyal Tesisi’ndeki restorasyon çalışmalarını tamamladı. Tatile ulaşım zorluğu çeken kitlelerin yararlanacağı 4 bin metrekarelik alanda yer alan 78 yatak kapasiteli tesiste, yüzme havuzu, çocuk oyun alanları ve sosyal alanlar yer alıyor. İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dikili Belediyesi’nden devraldığı Çandarlı Sosyal Tesisi’ndeki yenileme çalışmalarını tamamladı. Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Çandarlı girişinde atıl durumda olan 78 yatak kapasiteli 39 motelden oluşan tesis 22 milyon 405 bin liralık yatırımla restore edildi. İç dekorasyon düzenlemeleri sonrası Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, tesisi öncelikli olarak tatile ulaşım zorluğu çeken sosyo-ekonomik gereksinimli gruplar başta olmak üzere İzmirlilerin kullanımına açacak.

DENİZE 100 METRE UZAKLIKTA

Kullanılmayan tesisi yenileme çalışmaları ile kente kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı İnşaat Mühendisi Mehmet Yeşilbağ, “Tesis Çandarlı’nın girişinde ve denize 30 metre uzaklıkta bulunuyor. Motellerin banyo ve lavabo kısımları yenilendi. Yapılar güçlendirildi. Restoran kısmında gerekli tadilat ve düzenlemeler yapıldı. Havuz aktif hale getirildi. Çevre düzenlemesi yapıldı, oyun ve spor alanları eklendi” dedi.

YENİ SOSYAL ALANLARLA GELİŞTİRİLDİ

Denize 30 metre uzaklıkta yer alan tesiste 145 metrekarelik havuzun da yapımı tamamlandı. Engelli erişimine uygun olarak tasarlanan tesiste çocukların keyifli vakit geçirebilmeleri için oyun alanları, restoran, yeme - içme ve dinlenme alanları oluşturuldu. Yeşil bir dokuyla iç içe olacak tesiste, 30 bin metrekarelik çayır alanı ve 6 bin 500 metrekarelik bitkilendirilmiş yeşil alan düzenlemesi de hayata geçirildi.