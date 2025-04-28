TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Marmara Denizi’nde yaşanan 6.2’lik deprem sonrası İzmir’deki afet riskine dikkat çekti. Kentin deprem hazırlığındaki eksiklikleri eleştirerek, acil önlem çağrısı yaptı.İZMİR (İGFA) - TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, 23 Nisan 2025’te Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yaptı.

Deprem, 13 saniye sürmüş ve can-mal kaybına yol açmamış olsa da, yurttaşların yaşadığı panik, binalara ve sisteme duyulan güvensizliği ortaya koydu.

Açıklamada, Türkiye’de depremlere karşı yıkım eşiğinin gelişmiş ülkeler seviyesinde olmadığı, İstanbul ve İzmir gibi metropollerin 6,5 ve üzeri depremlerde ağır kayıplar riski taşıdığı belirtildi. İzmir’deki eksikliklere dikkat çekilerek, jeolojik etütlerin tamamlanmadığı, 5 ilçede jeoloji mühendisi bulunmadığı ve binaların zemin etütlerinin yeterince denetlenmediği vurgulandı.

Acil durum planlarının kâğıt üzerinde kaldığını, toplanma alanlarının yeterliliği ve halkın bilinçlendirilmesi konusunda ciddi eksiklikler olduğunu ifade eden Oda, düzenli tatbikatların yapılmadığını belirtti. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Afet İşleri Daire Başkanlığı’nın başka bir daireyle birleştirilmesinin yanlış bir karar olduğu, bu birimin uzman kadrolarla ayrı bir şekilde yapılandırılması gerektiği kaydedildi.

30 Ekim 2020 İzmir Depremi’nden bu yana afet yönetiminde ilerleme sağlanamadığına dikkat çekilen açıklamada, “Kentin büyük risk altında olduğu gerçeği göz ardı edilmemeli. Afet sonrası iyileştirme ve yeniden inşa için net bir yol haritası yok” denildi. Merkezi ve yerel yönetimler, şeffaf ve bilim temelli önlemler almaya davet edildi.