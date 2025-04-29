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Yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten verildiği Ankara istikameti araçların çekici yardımıyla kaldırılmasından sonra tekrar normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlatıldığını bildirdi.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevkedildi.

Düzce merkez olimpiyat ışıklı kavşağında B.C idaresindeki Tır aracı ışıklarda duramayınca M.Ş.Ş. Yönetimindeki motosiklete ve V.S'nin kullandığı 06 LC 494 plakalı otomobil ile çarpıştı.

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