Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği” ve “28 Mayıs Dünya Oyun Oynama Günü” kapsamında, İzmir’in Konak ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.İZMİR (İGFA) - Kültürel değerlerin yaşatılması ve çocukların fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla düzenlenen bu özel şenlik, okul bahçesinde coşkulu anlara sahne oldu.

Geçmişten günümüze aktarılan geleneksel çocuk oyunlarını yeni kuşaklara tanıtmak, çocuklar arasında dayanışma, paylaşma, birlikte hareket etme gibi değerleri pekiştirmek hedefiyle gerçekleştirilen etkinlikte, her sınıf düzeyine özel geleneksel oyunlar planlandı.

HEM ÇOCUKLAR HEYECANLI HEM YETİŞKİNLER

Şenliğe, yaklaşık 700 öğrenci katıldı. Çocuklar fiziksel olarak aktif olmanın yanı sıra takım ruhunu, yardımlaşmayı ve dostça rekabet etmeyi öğrendi. Tüm okulun katılımıyla gerçekleştirilen bu organizasyon, öğrenciler kadar öğretmenler ve veliler tarafından da ilgiyle karşılandı.

Renkli görüntülere sahne olan bu etkinlikte çocuklar, geleneksel oyunlarla bağ kurmanın keyfini yaşadı.