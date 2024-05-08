Taksi Sahipleri Derneği Başkanı Mustafa Pala, İzmir’de bulunan korsan taksi sitelerine erişim engeli almak için hukuk mücadelesi başlattı.İZMİR (İGFA) - Avukatları aracılığı ile 'izmir korsan taksi içeriği' olan tüm web sitelerine erişim engeli isteyeceklerini söyleyen Taksi Sahipleri Derneği Başkanı Mustafa Pala, "Korsan taksi uygulamaları ve web sitelerine ciddi şekilde hukuki bir savaş açtık. Korsan taksi ile yolcuları bir araya getiren bu web siteleri, taksicilerin kazanç kaybına yol açıyor. İnsanlar milyonlarca lira yatırım yaparak taksi plakası sahibi oluyor. Belediyeden çalışma ruhsatı alan ticari taksilerin işlerini bu hususi araçlar çalmaktadır. Bu alanda denetimlerin sıkılaşması gerekiyor. Gerek emniyetimizin gerekse esnaf odalarının bu konuda ciddi adım atması gerekiyor. Gün geçtikçe sayıları daha çok artan bu korsan taksi meselesine gerekli hassasiyet verilmesi çok elzemdir.” dedi.

YOLCULAR GÜVENDE DEĞİL

Yolcuların güvende olmadığını söyleyen Başkan Pala, “Ticari taksilerin her adımı kayıt altında, saat kaçta nereden yolcu aldığı kayıt altında. Yolcunun güvenliğini ilgilendiren bir durum olduğunda emniyet saniyeler içerisinde taksinin nerede olduğunu, kamera varsa aracın içerisindeki kameradan durumun kontrolünü sağlayabilir. Korsan taksilerde kimse hususi aracın takibini yapamaz. Bu konuda ciddi yolcu güvenliği ihlali söz konusu. Yolcuların bu tarz korsan taksi web sitelerinden uzak durması gerekmekte.” dedi.

Dernek avukatı Gamze Korkmaz Özen ile sürecin takibini yaptığını belirten Pala, çok yakın zamanda erişim engeli alındığında tekrar bilgilendirme yapacaklarını söyledi.