İzmir Güzelbahçe Belediyesi, vatandaşların acılarına ortak olmak adına taziyelere yemek ulaştırma hizmetine başladı.İZMİR (İGFA) - İzmir Güzelbahçe Belediyesi, yeni kurmuş olduğuDayanışma Mutfağında yapmış olduğu yemekleri vatandaşların sofralarına ulaştırıp, gönüllerini ısıtan bir hizmete başladı. Taziye sahibi vatandaşların acısına ortak olmak adına, yemek hizmetini hayata geçirdi. Güzelbahçe Belediyesi Gençlik Kulübü bünyesinde yürütülen hizmet kapsamında, acılı ailelere talep doğrultusunda ilk ve sonraki günlerde yemek dağıtımına başladı.

‘Halkımızın acısı bizim acımız’

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Bu yeni hizmetimizde taziye sahibi vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. Ertesi sabah irtibat görevlimiz aileleri tek tek arıyor; Taziye masajımızı iletiyor, hizmetimiz hakkında bilgi veriyor. İlk gün yemeği olarak düşünüp planladığımız hizmette, vatandaşımız eğer istekte bulunursa, kendilerine Bir öğünlük ve kişi sayısı talebine göre yemeğimizi ulaştırıyoruz. Güzelbahçe Belediyesi olarak, Güzelbahçe’nin her noktasında bütün vatandaşlara ulaşmaya, iyi günde ve kötü günde yanlarında olmaya çalışıyoruz. Vefat sonrası, vefat edenlerin yakınları çok zor zamanlar geçiriyor. Aile üyeleri yıpranmış oluyor. Bu süreçte yemek hazırlama telaşına düşmesinler diye, ilk gün yemeğini Belediye olarak biz üstlenmeye karar verdik” diye konuştu.