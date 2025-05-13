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CHP’li Gençay: Didim de Özlem Çerçioğlu'nu örnek alıyoruz.

CHP’li Gençay: Didim de Özlem Çerçioğlu'nu örnek alıyoruz.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ve AK Parti Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak da takımı kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Başkan Er, gençleri spora yönlendirmek için 2,5 milyar TL’lik ödenekle spor sahaları yapacaklarını, amatör kulüplere destek verdiklerini ve “Amatör Evi” projesi başlattıklarını belirtti.

Törene katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Ampute takımımız destan yazdı. 18 maçın hepsini kazandılar, tebrik ediyorum. Malatya’da depremleri değil, bu tür başarıları konuşacağız. Şehrimiz ayağa kalkıyor” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Futbol Takımı, namağlup şampiyon olarak Süper Lig’e yükseldi ve kupasını aldı. MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Futbol Takımı, Ampute 1. Lig’de sezonu namağlup tamamlayarak Süper Lig’e yükseldi.

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