İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Polifonik Korolar Derneği (TPKD) İzmir Şubesi iş birliğiyle bu yıl dördüncüsü düzenlenen İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) başladı. 75 farklı koronun katılımıyla düzenlenen festival, 25 Mayıs'ta ödül töreni ile sona erecek.İZMİR (İGFA) - Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, 22-25 Mayıs tarihleri arasında yurt içi ve yurt dışından 75 koronun katılımıyla 4. İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali’ne ev sahipliği yapıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Polifonik Korolar Derneği İzmir Şubesi iş birliğiyle düzenlenen festivalde farklı yaş gruplarından oluşan ve pek çok başarı elde etmiş korolar sahneye çıkıyor. Yoğun katılımın olduğu festival, 25 Mayıs Pazar günü düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

Oturumlar halinde düzenlenen festivalin ilk gününde Türkiye Polifonik Korolar Derneği İzmir Şubesi Çocuk Korosu, Güzelbahçe Bahçeşehir Korosu, Mev İz Korosu, Karşıyaka Lisesi Cumhuriyet Korosu, Ayvalık Sebahat Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi Korosu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Korosu, Arkas Bilsem Çocuk Korosu, Pev İlkokul Korosu, İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi Çoksesli Korosu, Alaeddin Yavaşca Güzel Sanatlar Lisesi Çoksesli Korosu, Aeterna Vox Deu, A Capella Gramofon, İzmir Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi Çoksesli Korosu, Chorus Line, Balçova Belediyesi Afife Sanat Çoksesli Korosu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Korosu sahne aldı.

14 AYRI MÜZİKAL DALDA ÖDÜL

Festivalde yer alan korolar, birbirleriyle yarışmaksızın 14 ayrı müzikal dalda “Festival Değerlendirme Kurulu” tarafından değerlendirmeye tabi tutulacak ve aldıkları en yüksek puana ait müzikal dalda sanatsal olarak ödüllendirilecek. Alfabetik sıraya göre müzikal değerlendirmeler sonucunda verilecek ödüller şu şekilde olacak: ‘Çalgı Eşlikli Yapıt Yorumlamada Başarı Ödülü’, ‘Çocuk Şarkısı Yorumlamada Başarı Ödülü’, ‘Devinim, Koreografi ve Sahnelemede Başarı Ödülü’, ‘Diksiyon, Artikülasyon, Anlaşılırlık Başarı Ödülü’, ‘Entonasyon, Homojenlik ve Koro Tınısında Başarı Ödülü’, ‘Festivale Katılımda Başarı Ödülü’,

Koronun Seviyesine Uygun Repertuvar Seçiminde Başarı Ödülü’, ‘Müzikalite-Müzikal Dinamiklerde Başarı Ödülü’, ‘Program Zenginliği ve Çeşitlilikte Başarı Ödülü’, Ritmik Beraberlik-Ritmik Uyumda Başarı Ödülü’, ‘Sololu Yapıt Yorumlamada Başarı Ödülü’, ‘Tür ve Stil Özelliklerine Uygun Yapıt Seslendirmede Başarı Ödülü’, ‘Ahmed Adnan Saygun Eseri Seslendirmede Başarı Ödülü’ ve ‘Yapıt Yorumlamada Koro-Şef Uyumu Başarı Ödülü’.