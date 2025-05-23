Türkiye’nin dört bir yanında binlerce kişiyi sağlıklı yaşam etrafında buluşturan Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu’nun 12’ncisi için geri sayım başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle hayata geçirilen etkinlik, 1 Haziran'da 81 ilde eş zamanlı yapılacak.İSTANBUL (İGFA) - Yeşilay’ın Türkiye Sigorta, Ziraat Katılım, Bisan ve Kahve Dünyası katkılarıyla düzenlediği 12. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu, 1 Haziran 2025 Pazar günü 81 ilde yapılacak. Yeşilay şubeleri, spor kulüpleri, gönüllüler ve bisiklet tutkunlarının katılacağı etkinlikte 10 bini aşkın kişi pedal çevirecek.

Organizasyon, bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam bilincini yaygınlaştırmayı hedefliyor.

İSTANBUL VE İLLERDE RENGARENK PARKURLAR

İstanbul etabı, Sepetçiler Kasrı’ndan başlayarak Yedikule, Edirnekapı, Balat, Unkapanı ve Eminönü güzergahını takip ederek yine Sepetçiler Kasrı’nda sona erecek. Diğer illerde ise şehirlerin önemli merkezlerinden geçen parkurlarda bisikletçiler sağlıklı yaşam için yarışacak. Her yaştan amatör ve profesyonel bisiklet severin katılımı bekleniyor.

Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Siret Albayrak, “2011’den beri geleneksel hale gelen tur, Yeşilay’ın sembol etkinliklerinden. Geçen yıl 13 bin 945 katılımcıyla rekor kırdık. Bu yıl daha fazla kişiye ulaşarak sağlıklı yaşam ve bağımlılıklardan arınmış bir gelecek için pedal çevireceğiz” dedi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat, “Yeşilay ile iş birliğimiz, bisikletin ulaşım ve spor aracı olarak yaygınlaşmasını sağlıyor. Bu tur, çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hedefleyen anlamlı bir etkinlik” diye konuştu.