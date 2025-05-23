Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Akyaka’da düzenlediği 3. Engelsiz Uçurtma Şenliği, 400 engelli birey ve ailesini buluşturdu. Uçurtmalar, atölyeler ve tekne turlarıyla engeller unutuldu.BURSA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında Akyaka’da 3. Engelsiz Uçurtma Şenliği’ni düzenledi. 10-16 Mayıs’ta kortej yürüyüşü ve çelenk töreniyle başlayan etkinlikler, Engelsiz İzciler Bando Takımı’nın gösterisiyle renklendi. Akyaka sahilindeki şenliğe, Menteşe, Milas, Fethiye, Bodrum gibi ilçelerden Kısa Mola Merkezi üyeleri dahil yaklaşık 400 kişi katıldı.

Engelli bireyler, uçurtma uçurarak gökyüzünü süsledi. Çiçek dikimi, taş boyama, yüz boyama, linol baskı gibi atölyeler, müzikli gösteriler ve Azmak turuyla keyifli anlar yaşandı. Akyaka Azmak Taşıyıcılar Kooperatifi’nin ücretsiz tekne turları etkinliğe renk kattı.

Muğla Tip-1 Diyabet Derneği Başkanı Neşe Şahin, “Başkan Ahmet Aras her zaman yanımızda” dedi. Bodrum İşitme Engelliler Derneği’nden Gülsem Talay, belediyenin duyarlılığına teşekkür etti. Muğla Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu, şenliğin sosyalleşme için önemini vurguladı. Katılımcılar Sibel Türk ve Hümeyra Taşçı, etkinliklerin engelleri unutturduğunu ve çocuklarının mutluluğunu ifade etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Engelsiz bir Muğla, bizim sorumluluğumuz. Kısa Mola Merkezlerimizle destek sunuyor, bu şenlikle umut ve dayanışmayı güçlendiriyoruz. El ele çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Sosyal Hizmet Uzmanı Zeliha Balık, 400 katılımcıyla gerçekleşen şenliğin kapsayıcı ruhunu vurguladı.