İzmir Büyükşehir Belediyesi, 16-25 yaş arası gençlere kültür-sanat etkinliklerine ücretsiz katılım imkânı sunan “Genç Bilet’25” uygulamasını başlatıyor. Başvurular, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda İzmir Art uygulaması üzerinden başlıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin kültür ve sanata erişimini artırmak için “Genç Bilet” projesini bu yıl da devam ettiriyor.

16-25 yaş (2000-2009 doğumlu) arasındaki gençler, İzmir Art mobil uygulaması üzerinden 19 Mayıs’ta başlayacak başvurularla bir yıl boyunca üç kültür-sanat etkinliğine ücretsiz katılabilecek.

100 BİN BİLET, 31 BİN GENÇ

Genç Bilet ile tiyatro, konser ve diğer etkinliklere erişim kolaylaşıyor. Bugüne kadar 3 kampanya döneminde 31 bin gence 100 binden fazla ücretsiz bilet dağıtıldı, yaklaşık 550 etkinlik gençlerle buluştu.

Biletler, Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu, Havagazı Fabrikası, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Bornova Âşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu ve Şehir Tiyatroları’nda kullanılabiliyor.

Başvurular, İzmir Art’ın Android ve iOS uygulamaları üzerinden Bizİzmir üyeliğiyle yapılıyor. Üye olmayanlar, uygulama içinden kayıt olabiliyor. “Kampanyalar” sekmesindeki “Genç Bilet’25” sayfasında “Başvur” butonuyla işlem tamamlanıyor. Onaylanan başvurular sonrası biletler 48 saat içinde tanımlanıyor.

İKİNCİ ETAP EYLÜL’DE

Kampanya iki etapta uygulanacak. 19 Mayıs’ta başlayacak ilk etapta 7 bin, eylül ayındaki ikinci etapta ise özellikle yeni üniversite öğrencileri için 5 bin kontenjan açılacak.

Toplam 12 bin genç bu yıl uygulamadan faydalanacak.