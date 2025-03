İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından dayanışma ruhunu canlı tutmak, sofraların bereketini artırmak amacıyla düzenlenen iftar buluşmalarına katılmaya devam ediyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Kınık'ta yurttaşlarla iftar yapan Başkan Tugay, “İzmir'in her köşesine eşit hizmet götürmeye özen gösteriyoruz. Zor bir iş yapıyoruz. Yapacağımız birçok çalışma var. Ama inanarak elimizden geleni yapıyoruz. İzmir'e hayatım boyunca inandım. Türkiye'ye inandım. Türk milletine, yüce Allah'a inandım. Yüce Allah'tan her zaman şehrimize, ülkemize, insanlarımıza hayırlar, iyilikler, bereket vermesini diledim” dedi.

İzmir'in birlik ve beraberliğini güçlendirmek, yurttaşlar arasında dayanışmayı artırmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan iftar sofraları, bereketi de çoğaltıyor. Her akşam kurulan iftar sofralarına konuk olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bugün de Kınık'taydı. Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur'un ev sahipliğinde Poyracık Mahallesi kapalı pazar yerinde kurulan iftar sofrasında, yurttaşlarla bir araya gelen Başkan Tugay'a, Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ve belediye bürokratları da eşlik etti. Programda çocuklara oyuncak ve pamuk şekeri dağıtıldı. Okunan duaların ardından oruçlar açıldı.

“İzmir'in her yerine hizmet götürmek için çalışıyoruz” İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kınık'ta olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek “Ne mutlu bize ki İzmir'in cennet köşelerinden birisi olan Kınık'a hizmet etme onurunu sizler bizlere bağışladınız. Çok sağ olun. Arkadaşlarımızla birlikte bu dönemde İzmir'in her yerinde olmaya, her köşesine eşit hizmet götürmeye özen gösteriyoruz. Zor bir iş yapıyoruz. Yapacağımız birçok çalışma var. Ama inanarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu dönemin sonuna geldiğimizde ve geriye baktığımızda, 'Bu başkanlar bizim evlatlarımızdı, kardeşlerimizdi, büyüklerimizdi. İyi günümüzde, kötü günümüzde yanımızda oldular. Bizimle her şeyi paylaşmaya çalıştılar. Güzel hizmet ettiler' diyeceksiniz umarım. Allah tutulan oruçları kabul etsin” dedi.

“Size hizmetin en iyisini getirmek için çalışıyoruz” Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur da ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu belirterek “En iyi hizmet için gece gündüz çalışıp, elimizden geleni yapıyoruz. Bazen ailelerimizi bile göremiyoruz. Ama sizleri gördüğümüzde, sizden aldığımız bu güçle 'Biz doğru yerdeyiz. Doğru işi yapıyoruz' diyoruz. Siz de gücünüzü bizden esirgemeyin. Bizlere güç verin” diye konuştu.