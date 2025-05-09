Meteoroloji'nin tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava, bazı bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde, rüzgar güneyden hafif, yağış anında kuvvetli olabilir.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Mayıs Cuma gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre Türkiye genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğu, Trakya'nın batı kesimleri, Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Gümüşhane ve Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilirken, rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.