Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi 12. sınıf öğrencileriyle buluşarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi onlara moral ve motivasyon verdi.Pazayeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl, YKS’ye hazırlanan öğrencilerle bir araya geldi.

Gerçekleşen buluşmada öğrencilerle tek tek sohbet eden Vali Aygöl, gençlerin hedeflerini dinledi. Öğrenciler; mühendislik, tıp, hukuk, psikoloji gibi birçok saygın bölümde eğitim alarak geleceğin Türkiye’sine katkı sunmak istediklerini dile getirdi.

Vali Aygöl, gençlerin kararlılığından ve vizyonundan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Sizler bu ülkenin yarınlarısınız. Azimle ve disiplinle çalışmaya devam edin. Her birinizin başarı hikâyesiyle gurur duyacağız.” dedi.

Buluşma, öğrencilerin yoğun sınav temposunda kendilerini değerli hissettikleri ve motive oldukları anlamlı bir anı olarak hafızalara kazındı.