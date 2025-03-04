4 Mart Dünya Obezite Günü nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Obezite Polikliniği’nde görevli Uzm. Dr. Hümeyra Amuca önemli bilgiler paylaştı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Obezite Polikliniği'nden bini aşkın İzmirli yararlandı.

Obezite görülme sıklığının Türkiye'de yüzde 30'un üzerine çıktığını ve Avrupa kıtasındaki en kilolu ülke konumuna geldiğimizi hatırlatan Uzm. Dr. Hümeyra Amuca, obezitenin önlenmesi için obeziteye neden olan faktörlerin ortadan kalkması gerektiğini söyledi. Uzm. Dr. Amuca, ayrıca Eşrefpaşa Hastanesi'nde 7 ay önce hizmete giren Obezite Polikliği'nden bini aşkın İzmirlinin yararlandığını belirtti.

4 Mart Dünya Obezite Günü nedeniyleçağın hastalığına ilişkin değerlendirmede bulunan Uzm. Dr. Hümeyra Amuca, obezitenin nedenlerine ve özellikle ergenlik döneminde görülen obezite sıklığına dikkat çekerek, yaklaşık 7 aydır haftada 2 gün, günde 20 hastaya hizmet verdiklerini söyledi. Obezitenin, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de halk sağlığını önemli ölçüde tehdit eden ve sıklığı giderek artan bir sorun olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Amuca, “Araştırmalar, obezitenin görülme sıklığının ülkemizde yüzde 30’un üzerine çıktığını ve Avrupa kıtasındaki en kilolu ülke konumuna geldiğimizi göstermektedir. Yetişkin kadınlarda obezite sıklığı erkeklerden belirgin olarak daha yüksektir. Özellikle ekonomik olarak daha az gelişmiş ve eğitim seviyesinin daha düşük olduğu bölgelerdeki kadınlar obezite açısından daha riskli durumdadır” dedi.

Aşırı ve yanlış beslenme ve fiziksel aktivite yetersizliği gibi etmenlerin obezitenin en önemli nedenleri olarak kabul edildiğini hatırlatan Uzm. Dr. Amuca, bu faktörlerin yanı sıra genetik, çevresel, nörolojik, fizyolojik, biyokimyasal, sosyo-kültürel ve psikolojik pek çok faktörün birbiri ile ilişkili olarak obezite oluşumuna neden olduğunu vurguladı.

Uzm. Dr. Amuca, obezitenin önlenmesi için obeziteye neden olan bu faktörlerin ortadan kaldırılması ya da tedavisi önemli olduğu kaydedildi.