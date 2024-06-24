İnönü Caddesi’nde yer alan binada çıkan yangının söndürme ve soğutma çalışmalarını İzmit Belediyesi yöneticileri yerinde takip ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi her koşulda vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Veliahmet Mahallesi İnönü Caddesi’nde yer alan binada çıkan yangının söndürme çalışmalarını İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Erdem Arıcan, Dernekler Masası Sorumlusu Eray Bodur, Meslek Odaları ve Sendikalar Sorumlusu Cem Serhat Dayanç, Esnaf Masası Sorumlusu Murat Öztürk yerinde takip etti. Söndürme çalışmalarının ardından İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlileri, yanan binanın bulunduğu sokağı kullanıma hazır hale getirdi.

Kaynak: igf