Çevre dostu İzmit Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında 100. Yıl Bıçkıdere Göleti çevresinde atık toplama etkinliği gerçekleştirdi KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün düzenlediği etkinlikler kapsamında 100. Yıl Bıçkıdere Göletinin çevresinde atıklar toplandı. Programa katılan Çınar Çocuk Evi’nin minik öğrencilerine de çevre bilinci aşılandı. Etkinliğe birim müdürlerinin yanı sıra Fatih Mahalle Muhtarı Ayla Komza, Hacıhasan Mahalle Muhtarı Ömer Uzun, Cedit Mahalle Muhtarı Nabi Keskin, Erenler Mahalle Muhtarı İhsan Sarı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇEVRE İÇİN ORTAK SORUMLULUK

Etkinliğe renk katan ise Çınar Çocuk Evi’nin minik öğrencileri oldu. Küçük yaşta çevre bilinci kazanmaları amacıyla etkinliğe dahil edilen çocuklar, öğretmenlerinin gözetiminde atık toplarken aynı zamanda doğa sevgisini de deneyimleyerek öğrendi. İzmit Belediyesi yetkilileri, çevreye duyarlı çalışmaların yıl boyunca sürdürüleceğini ve özellikle çocuklara yönelik bilinçlendirme faaliyetlerine ağırlık verileceğini ifade etti. Toplumun tüm kesimlerinin katılım gösterdiği etkinlik, temiz bir çevre için ortak bir sorumluluk duygusuyla tamamlandı.