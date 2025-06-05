Mardin Kızılay, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Kızılay Mardin İl Başkanı Mehmet Derviş’in yaptığı açıklamaya göre, son bir ayda 6 ilçede gerçekleştirilen yardım çalışmaları kapsamında toplam 8100 parça kıyafet ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Bu yardımlar sayesinde 426 hanede yaşayan 2400 kişi, bayramı yeni kıyafetlerle karşılamanın mutluluğunu yaşadı.

Başkan Mehmet Derviş, yaptığı açıklamada, “Kurban Bayramı, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biridir. Kızılay olarak, her bayram olduğu gibi bu bayramda da ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya, onların sevinçlerine ortak olmaya devam ediyoruz. Gönüllülerimizin ve hayırseverlerimizin desteğiyle, Mardin’in farklı ilçelerinde yüzlerce aileye ulaşmanın gururunu yaşıyoruz,” ifadelerini kullandı.

Kızılay ekipleri, yardımların adil ve hızlı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşması için titizlikle çalıştı. Dağıtımlar sırasında çocukların ve ailelerin mutluluğu ise görülmeye değerdi. Özellikle çocuklar, yeni kıyafetlerini büyük bir sevinçle karşıladı. Mardin Kızılay’ın bu anlamlı desteği, sadece maddi yardımla sınırlı kalmadı; aynı zamanda toplumsal dayanışma ve birlik duygusunu da güçlendirdi. Yardımlar, gönüllüler ve bağışçıların katkılarıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, Kızılay’ın bu çalışmaları toplumda büyük takdir topladı.

Başkan Derviş, açıklamasının sonunda, “Kızılay olarak amacımız, kimseyi yalnız bırakmamak ve herkesin bayramı sevinçle karşılamasını sağlamak. Bu vesileyle tüm bağışçılarımıza ve gönüllülerimize teşekkür ediyor, herkesin Kurban Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Mardin Kızılay, bayram öncesi gerçekleştirdiği bu yardım çalışmasıyla, yüzlerce ailenin umut ve mutluluğuna vesile oldu. Kızılay’ın bu tür faaliyetleri, toplumda yardımlaşma ve dayanışma ruhunun canlı tutulmasına önemli katkı sağlıyor.