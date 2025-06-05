Bursa'da Nilüfer Gençlik Korosu, Türkiye’nin dört bir yanından 103 koronun katıldığı 27. Türkiye Korolar Şenliği’nde “Müzikalite, Müzikal Dinamikler Başarı” ödülüne layık görüldü.BURSA (İGFA) - Nilüfer Çocuk Korosu’nda yetişen ve Bursa’nın farklı okullarında öğrenim gören öğrencilerden kurulan Nilüfer Gençlik Korosu, Bursa’da verdikleri konserlerin yanı sıra İzmir ve Ankara’da çeşitli koro şenliklerine katılarak, büyük övgüler aldı. Nilüfer Gençlik Korosu bu yıl yaptığı konserlere ek olarak Ankara’da gerçekleştirilen “27. Türkiye Korolar Şenliği”ne katıldı. Türkiye’nin farklı şehirlerinden 103 korunun katıldığı şenlikte koro müziğinin seçkin örneklerini seslendirdi.

Nilüfer Gençlik Korosu 27. Türkiye Korolar Şenliği’nde gerçekleştirilen son oturumda sahne aldı. Koro, ülkemiz koro müziği örneklerinin yanı sıra Rusça, Bulgarca ve Almanca eserler de seslendirerek, izleyicilerden övgüler topladı. Nilüfer Gençlik Korosu, 27. Türkiye Korolar Şenliği Değerlendirme Kurulu tarafından “Müzikalite, Müzikal Dinamikler Başarı” ödülüne layık görüldü.

Program nedeniyle başkente giden Nilüfer Gençlik Korosu, Cumhuriyetin kurucusu, başöğretmen ve başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’yü Anıtkabir’de ziyaret etti.