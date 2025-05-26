Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Gölcük Ulaşlı sahilinde düzenlenen “2. İzmit Körfezi Yapay Resif Bırakma” ve “9. İzmit Körfezi Balık Salımı” programında ilimizde çevreye yapılan yatırımlarla gurur duyduğunu söyledi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Gölcük Ulaşlı sahilinde gerçekleştirilen “2. İzmit Körfezi Yapay Resif Bırakma” ve “9. İzmit Körfezi Balık Salımı” törenine katıldı. Programa Başkan Tahir Büyükakın’ın yanı sıra; Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Tuncay Batı, OYAK Çimento Alternatif Kaynak ve Çevre Direktörü Galip Tekiner, Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, muhtarlar, vatandaşlar ve basın mensupları da katılım sağladı.

“GELEN MÜJDELER ŞEHRİMİZ İÇİN GURUR KAYNAĞIDIR”

Dünya ve Avrupa’nın en büyük çevre yatırımı olan “Dip Çamuru Projesi” ile İzmit Körfezi’ne yeniden hayat veren Büyükşehir Belediyesi’nin bu önemli programında 6 bin yavru balık İzmit Körfezi ile buluşturuldu. Törende ayrıca 100 adet yapay resif de denize bırakıldı. Çocukluğunun geçtiği Ulaşlı sahilinin eski günlerine dönme çalışmasının kendisi için manevi bir duygu olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın şunları söyledi: “Karamürsel’in 2 faklı plajı olan Ereğli ve Altınkemer plajlarının Mavi Bayrağa layık görülmesi, Kandıra sahilindeki 7 plajın yeniden Mavi Bayraklı ilan edilmesi bizler için çok önemli. Uluslararası değerlendirme kuruluşlarının 33 kritere bakarak yaptıkları bu değerlendirme neticesinde verdikleri bayrağı almak öyle kolay iş değil. Şehrimiz adına gurur duyuyorum ve seviniyorum. Aynı şekilde bir yandan dip çamuru temizliğinin Akdeniz Üniversitesi’nin ödülüne layık görülmesi, yine balıklandırma projemizin Mısır’da ödül alması şehrimiz adına kıvanç vericidir.”

“48 BİN BALIĞI ÜRETTİK VE DENİZE SALDIK”

Bizim yaptığımız faaliyetlerden bir tanesi de balıklandırma faaliyeti. Bugüne kadar 48 bin adet balığı TAGEM ile birlikte ürettik ve denize saldık. Bu balıkların üzerine alıcı yerleştirdik, takibini de arkadaşlarımız yapıyor. Denizde nerede geziyorlar, nerede yumurtluyorlar, nerede yurt tutuyorlar. Bunların hepsi takip ediliyor. Yurt tutma dediğimizde ise aklımıza resifler geliyor. Resifler zaman içerisinde balıkların kendisine yuva yapacakları mekânlara dönüşüyor.

“23 ARITMA TESİSİNİN YILLIK MALİYETİ 3,5 MİLYAR TL”

Denizi kirletirsek, denize balık salmanın bir manası yok. Bir yandan denizi temizlemek lazım. Sadece denizin dibindeki çamuru temizlemiyoruz, aynı zamanda denize çamur gitmesin diye arıtma tesislerini çalıştırıyoruz. Arıtma tesislerinin yıllık maliyeti Büyükşehir Belediyemize 3,5 milyar TL’dir. Sadece elektrik masrafı 700 milyon TL civarında. 23 tane arıtma tesisi çalışıyor. Bu arıtma tesislerinin yüzde 73’ü ileri biolojik arıtma.”

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Balık salma töreni programında konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, tüm çevre çalışmaları için Başkan Büyükakın’a teşekkürlerini iletti. Balık salma ve yapay resiflerin denizlerin biyoçeşitliliğini ve yaşam alanlarını arttıracağını belirten OYAK Çimento Alternatif Kaynak ve Çevre Direktörü Galip Tekiner ise, “Denizlerdeki yaşamı destekleme sorumluluğumuzun bilinci ile geliştirilen, üretilen özel yapay resiflerimiz Marmara Denizi’ne bırakılarak deniz ekosistemine yeni bir yaşam alanı oluşturacaktır. Aynı zamanda resifler barınma ve üreme olarak besin zincirini dengede tutacak. Bu projenin hayata geçmesinde büyük emeği olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz” dedi.

6 BİN YAVRU BALIK VE 100 YAPAY RESİF DENİZLE BULUŞTU

“İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi” kapsamında daha önce kentin birçok noktasından denize balık salan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şimdi de levrek, çipura ve kalkan olmak üzere 6 bin yavru balığı Gölcük Ulaşlı sahilinden İzmit Körfezi ile buluşturdu. 100 adet yapay resifin de denize bırakıldığı törende levrek, çipura ve kalkan yavruları denizle buluştu. 2024 yılında da Gebze Eskihisar Sahili’ndeki balık salma töreninde 100 adet yapay resif denize bırakılmıştı.

TOPLAMDA 54 BİN BALIK

Öte yandan anaç balıklardan elde edilen yavrular 2017 yılından itibaren İzmit Körfezi’ne salınmaya başlanmıştı. Gölcük Ulaşlı’da gerçekleşen balık salma programı ile bu zamana kadar toplamda 54 bin levrek, kalkan ve çipura yavrusu İzmit Körfezi’ne bırakılmış oldu. Bilindiği üzere “İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi” kapsamında Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol sonrasında; Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü (SUMAE) koordinasyonunda çalışmalar başlatılmıştı. Enstitülerde yetiştirilen levrek, kalkan ve çipura (çupra) yavruları markalanarak 2017 (Değirmendere-Gölcük), 2018 (Ereğli- Karamürsel), 2020 (Darıca), 2021 (Körfez-Hereke), 2022 (Değirmendere - Gölcük) ve (Karamürsel - Ereğli), 2023 (Dilovası-Tavşancıl), 2024 (Eskihisar-Gebze) ve 2025 (Ulaşlı-Gölcük) yıllarında toplam 54 bin adet yavru balık İzmit Körfezi’nde tören eşliğinde denize bırakıldı.