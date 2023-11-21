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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit’i D-130 Karayoluna bağlayan Ömer Türkçakal Bulvarında sanayi girişini güvenli hale getirirken kaldırım imalatları sürüyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent ulaşımında önemli bir güzergâh olan ve İzmit’i D-130 Karayoluna bağlayan Ömer Türkçakal Bulvarında üstyapı yenileme çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı.

Bulvarda sağ eksende aşınma asfalt serimi tamamlanırken sanayi tarafında tretuvar kaldırım imalatları yapılıyor.

Sanayi tarafında korkuluk söküm işlemlerinin yanı sıra yapılan cep ile araç giriş-çıkışları güvenli ve düzenli hale getirildi. Çok sayıda oto tamirci ve iş yerinin bulunduğu İzmit Sanayi Sitesine güvenli geçiş için şerit genişletmeyle düzenleme yapıldı. Zemin düzenleme ve asfaltlama çalışmaları tamamlanan Ömer Türkçakal Bulvarının yol kenarına bordur ve tretuvar imalatları, yol çizgileri, sinyalizasyon ve orta refüje dekoratif aydınlatmalar yapıldı. Ömer Türkçakal Bulvarında, yol güvenliği ve konforu sağlanmış oldu.