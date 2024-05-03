İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi (İZGİM), Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’nın faaliyet alanlarından biri olan mikro krediden faydalanmak isteyen girişimci kadınlara imkân sağlıyor.KOCAELİ (İGFA) - Mikro kredi sayesinde hayallerini gerçekleştiren girişimci kadınlardan Alev Öngören, İZGİM bünyesinde girişimci kadınlar için tasarlanmış olan Seramik atölyesinde el emeği ürünlerini alıcısı ile buluşturuyor.

Genç girişimciler Yalova'da buluştu Genç girişimciler Yalova'da buluştu

“HAYALLERİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM”

62 yaşında ve 2 çocuk annesi olan Alev Öngören, kendisi ile aynı atölyede çalışan 5 arkadaşıyla birlikte mikro girişimcilik eğitimini tamamladıktan sonra ilk kredilerini alıyorlar. İlk kredileri ile malzeme alan Öngören, “Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim” ifadelerini kullandı.