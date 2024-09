İzmit Belediyesinin kente kazandırdığı Paşa Kent Lokantası hizmete açıldı. İlk günden büyük ilgi gören Paşa Kent Lokantası için vatandaşlar memnuniyetlerini ilettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi'nin kente kazandırdığı Paşa Kent Lokantası hizmete açıldı. Vatandaşların uygun fiyatlı ve lezzetli yemeğe ulaşabilmeleri amacıyla hizmet verecek Paşa Kent Lokantası ilk günden büyük ilgi gördü.

Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:9 (Mehmet Ali Paşa Camii Karşısı) yer alan 2’nci Kent Lokantası’nda da 4 çeşit yemek 40 TL olacak.

SARBAŞ İşletmeler Müdürü Nuri Top, “İzmit Belediyesinin Fevziye Kent Lokantasının ardından Paşa Kent Lokantasını da bugün hizmete açtık. 4 çeşit yemek 40 liradan satışa sunuluyor. İzmit halkına hayırlı olsun. Bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz” diye belirtti.

“BÜTÜN KENT GENELİNE YAYGINLAŞMALI”

İzmit Belediyesinin sosyal belediyecilik hizmetlerini anlatan Nihat Açıkyol, “Kent Lokantaları, çayın 3 lira ve tuvaletin ücretsiz olması hizmetlerinden çok memnunuz. Bunlar tam sosyal belediyecilik hizmetleri. Böyle de devam etmesini istiyoruz. Fakir fukara bu kent lokantalarından faydalanabiliyor. Bekirdere Mahallesinden geliyorum. Bir de orada olabilirse güzel olur. Bütün kent geneline yaygınlaşmalı” diye konuştu.

Bir başka İzmitli Mustafa Özmen, “Kent Lokantası hizmetinden çok memnunuz. Yaşlılar, gençler, emekliler herkes bu hizmetten yararlanıyor. Her şey için çok teşekkür ediyoruz” dedi. Namık Sargın ise, “Böyle bir hizmet halkımız için her yerde gerekli. Özellikle öğrenci ve yoksullar için. Bazıları bu hizmetlerden neden rahatsız oluyor. Anlamıyorum. Her şeyden önce insanda vicdan olacak” şeklinde konuştu.