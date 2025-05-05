İzmit Belediyesi, hak mücadelesi veren TÜPRAŞ işçilerinin yanında durarak hem sahadaki varlığı hem de sunduğu ikram hizmetiyle emekçilere moral ve destek vermeyi sürdürüyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, TÜPRAŞ işçilerinin hak arayışında yanlarında durmaya ve dayanışma göstermeye devam ediyor. Emek mücadelesi veren işçilerin direnişine İzmit Belediyesi de Mobil İkram Aracı ile destek vererek anlamlı bir dayanışma örneği sergiliyor.

Sabahın erken saatlerinde alana gelen İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, işçilere sıcak çorba ve çay ikram ederek destek sundu. İzmit Belediyesi Meslek Odası ve Sendika Masası Sorumlusu Cem Serhat Dayanç da alana gelerek işçileri yalnız bırakmadı. Dayanç, işçilerle sohbet ederek hem taleplerini dinledi hem de İzmit Belediyesinin her zaman emekçilerin yanında olduğunu bir kez daha ifade etti.

TÜPRAŞ işçileri, İzmit Belediyesinin bu desteğinden büyük memnuniyet duyduklarını sık sık dile getiriyor. Mobil İkram Aracı’nın sunduğu hizmetten duydukları memnuniyeti “Fatma Abla’ya helal olsun” sözleriyle ifade eden işçiler, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkürlerini iletti.