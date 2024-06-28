İzmit’in Kurtuluşunun 103’üncü yılı dolayısıyla gerçekleştirilen çelenk sunma töreninde konuşan Başkan Hürriyet, “28 Haziran, yalnızca bir zaferin değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğimizin, inanç ve azmimizin de bir sembolüdür” ifadelerini kullandı.KOCAELİ (İGFA) - 28 Haziran İzmit’in Kurtuluşunun 103’üncü yılı sebebi ile Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törende İzmit Belediye Başkanlığı, Garnizon Komutanlığı ve İzmit Kaymakamlığı; Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

GENİŞ KATILIM

İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Kocaeli Milletvekilleri Harun Özgür Yıldızlı ve Muhip Kanko, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Merkez Komutanı Albay Ayhan Önol, CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, İzmit İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Vedat Gül, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, İzmit Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Engin Yaşar, İzmit İlçe Emniyet Müdürü Okan Tekin, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, İzmit İlçe Nüfus Müdürü Serkan Ersan, İzmit Halk Eğitim Müdürü Nejat Sazak İzmit İlçe Tapu Müdürü Ahmet Mesut Ataker, İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri ve vatandaşlar.

HÜRRİYET, “DESTANSI MÜCADELENİN ZAFERLE TAÇLANDIĞI GÜN”

Programda konuşan Başkan Hürriyet, “Bugün, şehrimizin kurtuluşunun 103. yılını büyük bir coşku ve gururla kutlamak için bir aradayız. 28 Haziran 1921, İzmit’in özgürlüğüne kavuştuğu, bağımsızlığını ilan ettiği, Cumhuriyet’imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde verdiği destansı mücadelenin zaferle taçlandığı gün. Bu tarihi günü anarken, bağımsızlık ve özgürlük uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

İZMİT KÖKLÜ BİR GEÇMİŞE SAHİP

İzmit’in tarihi, binlerce yıl öncesine dayanan zengin kültürel mirasıyla birçok medeniyete ev sahipliği yapmış köklü bir geçmişe sahip. Bildiğiniz gibi İzmit; kurulacak olan yeni devletin yönetim biçiminin Cumhuriyet olacağını ve Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verileceğinin müjdelendiği kutlu bir kent. Milli Kurtuluş Savaşı’mızda yaşanan mücadele ve gösterilen kahramanlıklar da şehrimizin tarihine altın harflerle kazındı.

İZMİT’TEKİ MÜCADELE BAĞIMSIZLIK MEŞALESİNİ YAKTI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde yürütülen bu mücadele, İzmit ve çevresini düşman işgalinden kurtararak, bağımsızlık meşalesini yaktı. Yahya Kaptan, İpsiz Recep, Kara Fatma, Tercüman Ahmet ve daha nice isimsiz kahramanlarla verilen kurtuluş mücadelesi sonucu güzel kentimiz İzmit düşman işgalinden kurtarıldı.

VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

28 Haziran, yalnızca bir zaferin değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğimizin, inanç ve azmimizin de bir sembolüdür. Geçmişimize duyduğumuz minnettarlığın ve geleceğe dair umutlarımızın ifadesi. Bizler, atalarımızın bize bıraktığı bu mirası koruyarak, şehrimizi daha güzel, daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

GÜZEL İZMİT’İMİZİN KURTULUŞUNUN 103. YILI KUTLU OLSUN

İzmit’in tarihine ve kültürüne sahip çıkarak, onu geleceğe taşıma sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu vesileyle, tüm halkımızın 28 Haziran Kurtuluş Günü’nü kutluyor, bu anlamlı günde bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları vatan yapan bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Güzel kentimizin, Güzel İzmit’imizin Kurtuluşunun 103. yılı kutlu olsun

ŞEHİTLİKLERE KARANFİL BIRAKILDI

Çelenk töreninde ayrıca Yahya Kaptan Ortaokulu öğrencisi Sude Fatma Korkmaz, Milli Mücadele kahramanlarında Yahya Kaptan ile ilgili şiirini okudu. Anma programı kapsamında Şehit mezarları da ziyaret edildi. Şehitler için edilen duaların ardında Namazgah Şehitliği ve Polis Şehitliği’ne karanfil bırakıldı.