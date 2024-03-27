Japonyalı Youtuber Yoshi Enomoto, Tokat Havalimanı'nda başına gelen komik bir anıyı paylaştı.Nurhan İÇMEZ - TOKAT HABER

TOKAT (İGFA) - Japon Youtuber Enomoto'yu Tokat Havalimanı Tuvaletinde Şaşırtan Olay

Tokat’a olan özel sevgisiyle tanınan ve kente stand-up gösterisi için yeniden gelen Japonyalı ünlü Youtuber Yoshi Enomoto, Tokat Belediyesi organizasyonunda gerçekleşecek gösteri öncesinde Tokat kebabının tadına baktı.

Enomoto, "Vay be yine Tokat kebabı yemek nasip oldu. Bu sefer 9 yıl beklemedim ama ne zaman yesem inanılmaz olağanüstü lezzet" diyerek Tokat kebabına olan hayranlığını bir kez daha dile getirdi. Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor’un da adını anarak, Tokat kebabının Türkiye’yi dünya yemek yarışmasında temsil edecek yemek olabileceğini belirtti.Japon Tokat Haber



HAVALİMANINDA BEKLENMEDİK MİSAFİR

Tokat’a ayak bastığı andan itibaren her anıyla ilgi odağı olan Yoshi Enomoto, bu sefer de Tokat Havalimanı’nda yaşadığı ilginç bir olayı takipçileriyle paylaştı. Enomoto, "Tokat havalimanında uçaktan indikten sonra tuvalete girdik. Rahat bir şekilde işimizi yapıyorduk ki, aniden bir teyze girdi ve 'valiz buradan mı alıyoruz?' diye sordu. Şaşkınlığımızı gizleyemedik. Teyzeyi kırmamak için valiz bantlarına yönlendirdik" ifadeleriyle bu garip ama bir o kadar da komik anıyı anlattı.