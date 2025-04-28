Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kano sporcuları, Kağan Ege Baran anısına düzenlenen Kağan Ege Baran Durgunsu Uluslararası Bahar Kupası’nda kürek çekti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kano sporcuları, Kağan Ege Baran anısına düzenlenen Kağan Ege Baran Durgunsu Uluslararası Bahar Kupası’nda kürek çekti.

24 ve 26 Nisan tarihleri arasında Adana’dagerçekleştirilen yarışlarda Sakarya Büyükşehir sporcularından 1000 metre U23 ErkeklerdeEfecan Civan 5’inci, 1000 Metre Genç ErkeklerdeTalha Kurtuluş 6’ncı ve 1000 metrede Minik Erkeklerde Emir Keleş4’üncü oldu. Yarışta dereceye giren sporcularımıza, madalyalarını Kağan Ege’nin ailesi takdim etti.

“HATIRASI HEP BİZİMLE OLACAK…”

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz ay hayatını kaybeden kulübümüzün başarılı Kano sporcusu Kağan Ege Baran anısına düzenlenen Durgunsu Uluslararası Bahar Kupası’nda sporcularımız çeşitli dallarda dereceler elde etmiştir. Bu kıymetli organizasyonda dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyor, hayatını kaybeden değerli sporcumuz Kağan Ege Baran’a bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.