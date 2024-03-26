Avrupa turnesine tüm hızıyla devam eden sanatçı Kalben, Paris, Amsterdam, Gent ve Köln’de verdiği enfes bir konserlerle büyük ilgi gördü.İSTANBUL (İGFA) - 27 Mart’ta Frankfurt’ta, 30 Mart’ta da Berlin’de dinleyicileri ile kucaklaşacak olan Kalben, ardından yurda dönerek, konserlerine kaldığı yerden devam edecek.

Geçtiğimiz günlerde dinleyicileriyle buluşturduğu ‘Hatıraların Gölgesi’ adlı teklisinin tüm konserlerde hep bir ağızdan söylenmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Kalben ‘Şarkımız Avrupa’ya ışık hızıyla ulaşmış. Şarkıları hep beraber söylemenin en derin dayanışma biçimi olduğuna inanıyorum’ dedi.

Amsterdam konserinde Creative Club Agency’nin konser fotoğraflarını çektiği Kalben, Türkiye konser serisi ile eş zamanlı olarak yeni teklisi ‘Dağlarına’ için stüdyo okumalarını da yapacak. En kısa sürede dinleyicilerine yeni bir şarkı daha hediye etmenin heyecanı içinde olan Kalben, üretimin önemine olan inancını işine de yansıtıyor.