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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayan uygulamaları ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu tüm şehre yaydı. Dev Atatürk posteri ve Türk bayraklarıyla süslenen kamyonlar ile emekçilerin yan yana gelerek oluşturduğu koreografi ile “100. Yıl” yazıldı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Özel günlerde yaptığı düzenlemelerle dikkat çeken Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetimizin 100. Yılında birbirinden güzel uygulamalar ile yüzyılın bayramını büyük bir sevinçle kutluyor.

İlk olarak Büyükşehir Belediyesi’nin merkez binası, dev Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile Cumhuriyet Bayramına özel olarak hazırlandı.

Estram A.Ş. iş birliğiyle Eskişehir’in tramvayları 29 Ekim ve Cumhuriyet ruhunu taşıyan görsellerle donatıldı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Türk Bayrağı, bayram kutlama mesajı gibi çok sayıda görselin tramvaylarda yer alması Eskişehirlilerin büyük beğenisini kazandı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nda ise anlamlı bir mesaj verildi. Dev Atatürk posteri ve Türk bayraklarıyla süslenen kamyonlar ile emekçilerin yan yana gelerek oluşturduğu koreografi ile “100. Yıl” yazıldı. Emekçiler, milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlayarak, “Sonsuza kadar yaşatacağız.” dediler.

Zabıta Dairesi Başkanlığı personeli de Türk Bayrağı ve Atatürk portresi açarak 100. Yılı kutladı. Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi bünyesinden hizmet alan zihinsel engelli bireyler ve uzman personel de ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk tişörtleri giyerek merkezin bahçesinde Cumhuriyetimizin 100. Yılı coşkusunu yaşadılar. Ayrıca merkeze Türk bayrakları ve Atatürk posteri asıldı.

Büyükşehir Belediyesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlayan uygulamalarını çok beğenen Eskişehirliler, “Tüm görseller çok şık ve Cumhuriyetimizin 100. Yılına yakışır olmuş. Cumhuriyet şehri Eskişehir’e yakışan da budur. 100. yılında Eskişehir olarak Cumhuriyet Bayramımızı gururla kutlayacağız. 29 Ekim ruhunu ve coşkusunu şehrimizin sokaklarına yansıtan Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz.” dediler.