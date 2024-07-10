Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki UlaşımPark, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşları Mavi Bayraklı sahillere ulaşımını sağlayacakKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, bu yıl da vatandaşları Mavi Bayraklı sahillere ulaştıracak. 12 Temmuz cuma günü ilk seferini gerçekleştirecek otobüsler yaz mevsimi süresince seferlerine devam edecek. Ayrıntılı saat ve güzergâh bilgileri www.kocaeli.bel.tr, www.e-komobil.com ve www.ulasimpark.com.tr adreslerinden öğrenilebilecek.

800CK İLE SAHİLLERE RAHAT ULAŞIM

Kandıra sahillerine ilk seferi 12 Temmuz cuma günü yapacak olan 800CK gün içinde toplamda 10 otobüs ile 40 sefer gerçekleştirecek. Kocaeli Şehirler Arası Otobüs Terminali’nden hareket edecek 800CK; Kerpe, Kumcağız ve Cebeci’ye ulaşım sağlayacak. 800CK Terminal’den ilk seferini saat 08.15’de, Cebeci’den ise son seferini 22.30’da gerçekleştirecek.

800CK hattı ile vatandaşlar, Kocaeli Şehirler Arası Otobüs Terminali’nden Kerpe, (Miço kadınlar plajı), Kefken ve Cebeci güzergâhında seyahat edebilecek. Hafta içi Terminal’den ilk seferini saat 08.15’de yapacak olan 800CK, son seferini 22.30’da Cebeci’den gerçekleştirecek. Hafta sonu ise ilk seferini 07.45’te, son seferini de Cebeci’den 23.00’de gerçekleştirecek olan 800CK günde yapacağı 40 sefer ile vatandaşları Kerpe, (Miço kadınlar plajı), Kefken ve Cebeci sahillerine güvenli bir şekilde ulaştıracak.