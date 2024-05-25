Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, seçim sürecinde verdiği sözleri tutmaya devam ediyor. En büyük sorunlar birinin işsizlik olduğu Karabağlar'da, Bölgesel İstihdam Ofisi açılışı gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi, Karabağlar’da yaşanan en büyük sorunlardan biri olan işsizlik sorununa çözüm olabilmek için harekete geçti. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay'ın seçim kampanyası döneminde söz verdiği gibi istihdam ofisi açıldı. İş arayan vatandaşlarla, sektörü buluşturacak olan ofis, bir köprü görevi üstlenecek. Gençler, kadınlar ve emekçiler için iş olanakları artırılacak ve bölgedeki iş dünyası ile iletişimi sağlayabilecekleri bir ortam oluşturulacak.

AKTİF BİR MERKEZ OLACAK

Açılışta konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, sohbetlerinde en büyük sorunun yoksulluk ve işsizlik olduğunun altını çizerek, en önemli projelerinden birisinin Bölgesel İstihdam Ofisi olduğunu belirtti. Sektör bileşenleriyle Karabağlar’daki vatandaşları bir araya getirecek bir köprü olmayı hedeflediklerini vurgulayan Başkan Kınay, sektörde personel arayışında olan firmalarla özellikle gençleri ve kadınları bir araya getirirken diğer taraftan da yabancı dil eğitimleri, iş dünyasına ilişkin eğitimler, çeşitli sektör buluşmaları, fuarlar ve organizasyonlarla burayı çok aktif bir merkez olarak kullanacaklarını söyledi.

“HAYALLERİMİZ, UMUTLARIMIZ, HEDEFLERİMİZ AYNI”

Daha kurumsal bir ortamda, İŞKUR'la da işbirliği içerisinde mevcut olan işbirliklerini büyüterek devam edeceklerini ifade eden Başkan Kınay, “Bizler Karabağlar'da her bir mahallemizdeki her bir dostumuza dokunabilmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Hayallerimiz, umutlarımız, hedeflerimiz aynı. Geleceğimize, kentimize, emeğimize ve ekmeğimize sahip çıkmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.