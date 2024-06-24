Kocaeli genelinde çağdaş ve güçlü ulaşımın adımlarını birer birer atan Büyükşehir, Karamürsel Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde sona yaklaşıyorKOCAELİ (İGFA) - Raylı sistem, yeni yollar, köprü ve kavşak yatırımlarıyla kent trafiğine nefes aldıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha hızlı ve konforlu seyahat etmelerine olanak sağlayacak yatırımlarına devam ediyor. Bu bağlamda Büyükşehir’in Karamürsel’de mevcut terminalin ihtiyaçlara cevap verememesi nedeniyle Dereköy Mahallesi’nde inşa ettiği Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde çalışmalar hızla ilerliyor. Projede yüzde 85 ilerleme kaydedildi.

İLERLEME ORANI YÜZDE 85

Karamürsel’e modern ve işlevsel bir ulaşım altyapısı kazandırmak için hayata geçirilecek Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin inşaatı Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın gözetiminde kesintisiz bir şekilde ilerliyor. Bin 885 metrekare inşaat alanına sahip yeni terminal binasında pek çok imalat tamamlandı. Bu kapsamda projede fiziki ilerleme oranı yüzde 85 seviyesine geldi.

BETONARME VE ÇELİK İMALATLAR TAMAM

Modern ve kullanışlı bir yapı olarak inşa edilen projede betonarme ve çelik imalatları tamamlandı. Çatı panel montajı, iç bölme duvar imalatı, ıslak hacim duvar zemin seramik kaplama imalatı ile alçı ve saten imalatının tamamlandığı projede şuan boya imalatları ile havalandırma kanallarının montajına devam ediliyor. Dış cephe imalatlarının tamamlandığı projede yakın zamanda doğramaların montajına başlanacak.

TRAFİK AKIŞI RAHATLAYACAK

Karamürsel Şehirlerarası Otobüs Terminali ile hem trafik akışını rahatlatmayı hem de vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmayı hedefleyen Büyükşehir çok yakında bu projeyi hizmete alacak. Enerji verimliliğinden kullanım rahatlığına kadar her şeyin düşünüldüğü projede otobüsler için 12 adet peron, 15 araçlık kırsal terminal araç park noktası, 10 adet şehirlerarası yazıhane, 4 adet kırsal yazıhane ve 56 araçlık misafir otopark vatandaşlara hizmet verecek. Tesiste ayrıca güvenlik, emanet odası, bekleme salonu, restoran, 2 adet büfe, bebek bakım odası, depo, bay ve bayan mescit, çay ocağı ve 2 adet hazır yemek yeri bulunacak.