Sakarya Büyükşehir Belediyesi, turizm potansiyelini güçlendirmek istediği Karasu'da sahildeki kent mobilyalarını sil baştan yenileyerek bölgeye yeni bir estetik kazandırdı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz'in mavi incisi Karasu'nun turizm potansiyelini güçlendirmek için işlemlere başladı.

2 ayrı sahili yeniden mavi bayrakla buluşturmak isteyen Başkan Yusuf Alemdar, kısa süre önce yaptığı inceleme sonrası gereken talimatları vermişti.

İLK İŞLEM KENT MOBİLYALARI

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri sahil şeridini güzelleştirme ve tercih edilebilir bir turizm bölgesi haline getirmek için ilk işlemi kent mobilyalarıyla yaptı.

Ekipler, Sahil Park'ta kullanım ömrünü tamamlayan kent mobilyalarını alarak yenilerini montajladı. Sahil bölgesi 65 yeni kent mobilyasıyla yepyeni bir görüntüye kavuştu.

TATİLCİLER MEMNUN

Her yaz sezonunda tatil için bölgeyi tercih eden binlerce tatilci, Büyükşehir'in yeni hizmet ve uygulamalarından memnun kalıyor.

Çalışmaların yoğunlaşarak devam etmesi ve mavi ile yeşilin buluştuğu sahillere yeniden mavi bayrağın gelmesi hedefleniyor.

“DAHA TERCİH EDİLEBİLİR SAHİLLER…”

Büyükşehir’den yapılan açıklamada, “Karadeniz’imizin mavi incisi Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerimizi güzelleştirmek ve Türkiye’nin en tercih edilebilir sahilleri haline getirmek için ortak akılla üretiyor ve çalışıyoruz. Kent mobilyalarıyla başladığımız çalışmaları farklı alanlarda sürdüreceğiz. Tüm misafirlerimize en kaliteli hizmeti sunmak ve keyifli bir tatil imkânı sağlamak için gayretimiz hiç eksilmeyecek” denildi.