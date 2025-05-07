2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası 10-11 Mayıs 2025 tarihlerinde Tuzla Karting Park'ta düzenlenecek olan ikinci ayak yarışlarıyla devam edecek.İSTANBUL (İGFA) - Tuzla Motorsporları Kulübü tarafından, Spor Toto, ICRYPEX, MOTUL ve Tuzla Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen ve mini, junior, senior, master kategorileri ile TOSFED Micro Kupası’ndan oluşan organizasyona, tüm kategorilerde 51 sporcu katılacak.

Yarışlar 10 Mayıs Cumartesi günü antrenman seanslarıyla başlayacak. Sıralama turları saat 10.20, eleme yarışları ise saat 12.00’de başlayacak.

11 Mayıs Pazar günü ise saat 10.00’da yarı finaller ile devam edecek.

HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak final yarışları, saat 13.00’de başlayacak ve organizasyon ödül töreni ile sona erecek.

Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içinde yer alan Tuzla Karting Park pistinde yapılacak organizasyon ücretsiz olarak izlenebilecek.