İş insanı Kaya Sabancı, 20 Haziran 2024 tarihinde saat 21:00 sularında Mandarin Oriental Hotel’deki Hakkasan Restaurant’ın davetine katıldığı sırada, otelin sahibi Vedat Aşçı tarafından saldırıya uğraması nedeniyle yaptığı açıklamada “ Can ve mal güvenliğinden endişe duyduğunu” ifade etti.İSTANBUL (İGFA) - İş insanı Kaya Sabancı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sabancı’nın sol gözüne aldığı yumruk darbesi sonucu sol gözünde, göz çevresinde ve kafasının sol üst kısmında yaralar, açılmalar ve kanama meydana geldiğini ve yapılan tetkikler sonucunda sol gözünde taban kırığı tespit edildiği ifade edildi.

Açıklamada, 21 Haziran 2024 tarihli hastane raporuna göre, bu kırık nedeniyle 3. Derecede Orta düzeyde hayati fonksiyon etkisi belirlendiği ve hekimlerin en geç bir hafta içinde operasyon yapılması gerektiğini, aksi takdirde sol gözde görme bozuklukları olabileceğini söylendiği kaydedildi.

Sabancı, yaptığı şikayet sonucu Vedat Aşçı'nın Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na mevcutlu olarak getirildiğine dikkat çeken açıklamada , savcılık ifadesinin ardından adli kontrol tedbiri talepli olarak Bodrum Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edildiğini belirtildi. Açıklamada, Bodrum 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2024/200 Sorgu numaralı kararı ile kuvvetli suç şüphesinin bulunması gerekçesiyle Vedat Aşçı hakkında adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verildiğin altı çizildi.

Yaşanılan bu süreçte can ve mal güvenliğinden endişe duyduğunu ve bu nedenle Mandarin Oriental sitesindeki evine gidemediğini belirten Sabancı, Vedat Aşçı’nın son dönemde yaptığı açıklamalarda yaralama olayı ile ilgili pişmanlık göstermediği ve site içerisinde Sabancı’ya karşı işlenen tüm suçları ve şiddeti meşrulaştırmaya çalıştığını ifade edildi.