Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal ve kamu kurumları müdürleri, ikinci dönemine resmen başlayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’yi makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.KOCAELİ (İGFA) - Yeni dönemine resmen başlayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilk ziyaretçileri ise Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal ve kamu kurumları müdürleri oldu. Başkan Çiftçi’yi makamında ziyaret eden Kaymakam Önal’a Çayırova İlçe Emniyet Müdürü Tuncel Aldemir, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, Çayırova İlçe Sağlık Müdürü Dr. Selim Çetintaş, Çayırova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Şahin, Çayırova Müftüsü İsmail Keskin, İlçe Tapu Müdürü Hakan Dinçer, Kaymakam Adayı Bilal Çitil, İlçe Sosyal Yardımlaşma Müdürü Deniz Artunlu, İlçe Yazı İşleri Müdürü Bayram Ali Ünsür, İlçe Nüfus Müdürü Gülseren Soslu ve SGK Çayırova Müdürü Hatice Özcan Yazıci eşlik etti.

HAYIRLI OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİLER

Kaymakam Önal ve daire müdürleri Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye hayırlı olsun ve başarı dileklerini ilettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Çiftçi, Kaymakam Önal ve kamu kurumlarının müdürlerine teşekkür etti. Çiftçi, ziyarette yaptığı açıklamada yeni dönemde de koordinasyon ve uyum içinde Çayırova’ya birlikte hizmet edeceklerini dile getirdi. Karşılıklı görüş alışverişiyle devam eden ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.